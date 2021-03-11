Минфин и ЦБ подготовили отмену возврата валютной выручки

Министерство финансов и Центробанк подготовили законодательное решение о постепенной отмене валютной выручки. Об этом на совещании у президента Владимира Путина рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что они уже полностью отменили возврат валютной выручки по рублёвым контрактам. Отмена возврата остальной валютной выручки будет происходить постепенно до 2024 года, сообщает ТАСС.

Силуанов также указал на сниженные штрафы и наказания за нарушения валютного законодательства, "драконовских мер ответственности сейчас уже нет". При этом он отменил справедливую осторожность Центробанка к отмене возврата валютной выручки, поскольку это влияет на платёжный баланс.

В свою очередь Центробанк попросил сохранить контроль за сомнительными валютными операциями, о чём на совещании заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, сохранение контроля за сомнительными валютными операциями согласован с Минфином.

Возврат валютной выручки вводился для борьбы с выводом капитала. Теперь Минфин считает, что нормы об обязательном возврате выручки непродуктивны.