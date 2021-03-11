Покупка акций в будущем станет привычным явлением

В будущем инвестирование в ценные бумаги должно стать для людей таким же привычным явлением, как покупки в интернет-магазинах. Более того, в настоящее время покупку акций можно сравнить с шопингом.

Об этом агентству Bloomberg рассказал основатель онлайн-брокера Robinhood Влад Тенев.

Он не считает инвестиции в ценные бумаги азартной игрой и выражает надежду на то, что в будущем на финансовые рынки будет выходить большее число людей. В настоящее время в акции компаний вкладываются 50% американских домохозяйств. По мнению Тенева, их должно стать 95%.

Между тем, в начале февраля текущего года платформа Robinhood оказалась в центре скандала. Против брокера было подано исковое заявление в суд по факту смерти двадцатилетнего трейдера Александра Кирнса. Он покончил с собой после того, как увидел отрицательный баланс на своём брокерском счёте в размере $730 тысяч.

Позднее стало известно, что никакой задолженности не было: Кирнс неправильно понял информацию о позициях по производным финансовым инструментам. Только молодой человек так и не смог связаться со службой поддержки платформы и из-за несуществующего долга покончил с собой.