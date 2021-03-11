Россияне очень часто сталкиваются с произволом коллекторов, даже после того, как был принят закон, регулирующий коллекторскую деятельность. Если коллекторы нарушают этот закон, нужно обратиться в полицию, Следственный комитет России или Генеральную прокуратуру.
Об этом "Правде.Ру" рассказал адвокат Александр Бенхин.
Он напомнил, что работа коллекторов регулируется статьёй 6 Федерального Закона №230, которую россиянам следует изучить. Там прописано огромное количество ограничений, включая запрет на угрозы ликвидации и порчи имущества, применения физической силы, угрозы причинения вреда здоровью в целом. Кроме того, коллекторам запрещено звонить беременным женщинам и инвалидам. Если они нарушают хоть один из пунктов данного закона, то должник имеет право обратиться в правоохранительные органы. После этого к коллекторам будут применены надзорные действия.
Бенхин уверен, что если нарушения исходят от настоящих коллекторов, то достаточно им просто напомнить о нормах указанного закона, и они перестанут его нарушать, потому что понимают уровень ответственности.
При этом и граждане не должны забывать о том, что если они брали в долг, то должны его погасить, подчеркнул адвокат.
Таким образом, чтобы защитить себя, нужно "изучать закон, знать свои права и не пугаться таких нахрапистых коллекторов", резюмировал Бенхин.
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