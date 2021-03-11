Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Москве хотят ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин
Цены на удобрения могут "замёрзнуть": идею предложил Минсельхоз
Воинскую часть Балтфлота оштрафовали на 400 млн за вред экологии
Алана Мамаева объяснила, на каких условиях разводится с мужем
Москве указали на ключевую ошибку в отношениях с Киевом
Семак рассказал о кадровых потерях "Зенита" перед матчем с "Ахматом"
Доктор Мясников назвал брокколи лучшим продуктом для профилактики рака
Бывшая звезда "Дома-2" устроила дебош в самолёте
"План Байдена" одобрен: американцев "завалят" деньгами

Финансист рассказала, какие деньги нельзя инвестировать

Экономика » Финансы » Деньги

Прежде чем начать инвестировать, нужно полностью закрыть минимальное потребление. Инвестировать деньги, взятые в кредит или в долг у друзей и знакомых — нельзя.

Финансист рассказала, какие деньги нельзя инвестировать

Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

По её словам, как только человек начинает зависеть от брокерского счёта, то есть доход от инвестиций уже распределён, например на погашение кредита, то он проигрывает всё. Аналогичный эффект включается, если человек потерял работу и идёт на фондовый рынок зарабатывать деньги.

Афанасьева также рекомендовала с осторожностью инвестировать временно свободные денежные средства, которые отложены на близкие цели, будь то ремонт квартиры, обучение детей или лечение. Такие сбережения лучше вкладывать в наиболее надёжные облигации со сроком погашения, совпадающим с потребностью в деньгах.

Если же вы хотите заработать больше, чем дают облигации, и за короткий срок, то следует обращаться к профессионалам, которые вложат деньги в структурные продукты или продукты с гарантированным доходом. Только эта стратегия работает исключительно в кризисное время.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Цены на удобрения могут "замёрзнуть": идею предложил Минсельхоз
Япония ждёт претензий Китая к России, чтобы вернуть Южные Курилы
Воинскую часть Балтфлота оштрафовали на 400 млн за вред экологии
Алана Мамаева объяснила, на каких условиях разводится с мужем
Москве указали на ключевую ошибку в отношениях с Киевом
Семак рассказал о кадровых потерях "Зенита" перед матчем с "Ахматом"
Финансист рассказала, какие деньги нельзя инвестировать
Доктор Мясников назвал брокколи лучшим продуктом для профилактики рака
"Конфетка" для избирателя: ставка на известных людей грозит провалом на выборах
Бывшая звезда "Дома-2" устроила дебош в самолёте
Популярное
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.

В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Биатлон
Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону
Игорь Буккер Голливуд: торжество порока или добродетели Игорь Буккер Василий Амирджанов Губернатор Самарской области пропиарился цветами Василий Амирджанов Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Российский шоу-бизнес
Рассчитано на идиотов: Стас Садальский разоблачил шоу "Маска"
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Южная Америка
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников