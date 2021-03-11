Финансист рассказала, какие деньги нельзя инвестировать

Прежде чем начать инвестировать, нужно полностью закрыть минимальное потребление. Инвестировать деньги, взятые в кредит или в долг у друзей и знакомых — нельзя.

Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

По её словам, как только человек начинает зависеть от брокерского счёта, то есть доход от инвестиций уже распределён, например на погашение кредита, то он проигрывает всё. Аналогичный эффект включается, если человек потерял работу и идёт на фондовый рынок зарабатывать деньги.

Афанасьева также рекомендовала с осторожностью инвестировать временно свободные денежные средства, которые отложены на близкие цели, будь то ремонт квартиры, обучение детей или лечение. Такие сбережения лучше вкладывать в наиболее надёжные облигации со сроком погашения, совпадающим с потребностью в деньгах.

Если же вы хотите заработать больше, чем дают облигации, и за короткий срок, то следует обращаться к профессионалам, которые вложат деньги в структурные продукты или продукты с гарантированным доходом. Только эта стратегия работает исключительно в кризисное время.