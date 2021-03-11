Обманутым дольщикам могут снизить ставки по ипотеке

Фонд защиты прав участников долевого строительства разработал предложение по поддержке обманутых дольщиков. Глава фонда Константин Тимофеев предложил снизить для них ставки по ипотечным кредитам.

По его словам, чтоб поддержать обманутых дольщиков, нужно компенсировать процентные ставки по их кредитам, снизив до 7%, до 6%, а может быть и меньше. Сниженные ставки должны действовать, пока дольщики не получат компенсацию или пока их дома не будут введены в эксплуатацию, сказал Тимофеев в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился к госкомпании "ДОМ.РФ" и Центробанку с просьбой обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотечных кредитов. По его оценке, на данный момент в России около 200 тысяч обманутых дольщиков. 50-60 тысячам из них требуется рефинансирование ипотечных кредитов со снижением ставки, поскольку оформляли кредиты несколько лет назад, когда ставки были существенно выше. Только за последний год средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась почти на 2 процентных пункта.