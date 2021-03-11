Резервный фонд правительства пополнится на 13,8 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении резервного фонда правительства на 13,8 млрд рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нём поручается Министерству финансов внести в федеральный бюджет на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение резервного фонда правительства на 13,8 млрд рублей за счёт бюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, по которым на 1 января 2021 года отсутствуют соглашения.

Речь идёт о 12,5 млрд рублей, предусмотренных Министерством промышленности и торговли на межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу, предназначенному на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы.

Ранее Мишустин подписал аналогичное распоряжение, но об увеличении резервного фонда правительства на 131,6 млрд рублей. Тогда шла речь о неиспользованных остатках бюджета 2020 года.

На 1 января 2021 года в резервном фонде правительства находилось 410,6 млрд рублей.