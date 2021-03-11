Дефицит госбюджета США превысил $1 трлн

За пять месяцев текущего финансового года дефицит государственного бюджета США составил $1 трлн 46,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года дефицит вырос на 67,6%. Это связано с тем, что расходы увеличились на 24,7%, до $2,5 трлн, а доходы - только на 5,1%, до $1,4 трлн. Рост расходов связан с масштабными государственными программами финансовой поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

В дальнейшем рост дефицита продолжится, учитывая новую программу помощи экономики объёмом $1,9 трлн, которую принял Конгресс.

Отдельно в феврале 2021 года дефицит государственного бюджета вырос на 32,2%, до $310,9 млрд, что является рекордным для этого месяца. Расходы госбюджета составили $559,2 млрд, доходы - $248,3 млрд.

Бюджетное управление Конгресса считает, что в текущем финансовом году дефицит госбюджета составит $2,3 трлн. Предыдущий финансовый год завершился с дефицитом бюджета в размере $3,1 трлн.