Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог: Россия нуждается в новой политической силе
В Молдавии организуют туры для желающих привиться "Спутником V"
Кокорин не смог попасть в общую группу на тренировке "Фиорентины"
Кремль о ситуации на Донбассе: "Испытываем обеспокоенность"
Олег Газманов восхитился литературным талантом жены
"На уровне сотрясания эфира": Косачёв о "донбасских сценариях" Киева
Рублёв стал полуфиналистом турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча
Елизавета II собирается помириться с внуком Гарри и его женой Меган
Древние скифы могли быть не только кочевниками, но и земледельцами

Дефицит госбюджета США превысил $1 трлн

Экономика » Финансы

За пять месяцев текущего финансового года дефицит государственного бюджета США составил $1 трлн 46,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Дефицит госбюджета США превысил трлн

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года дефицит вырос на 67,6%. Это связано с тем, что расходы увеличились на 24,7%, до $2,5 трлн, а доходы - только на 5,1%, до $1,4 трлн. Рост расходов связан с масштабными государственными программами финансовой поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

В дальнейшем рост дефицита продолжится, учитывая новую программу помощи экономики объёмом $1,9 трлн, которую принял Конгресс.

Отдельно в феврале 2021 года дефицит государственного бюджета вырос на 32,2%, до $310,9 млрд, что является рекордным для этого месяца. Расходы госбюджета составили $559,2 млрд, доходы - $248,3 млрд.

Бюджетное управление Конгресса считает, что в текущем финансовом году дефицит госбюджета составит $2,3 трлн. Предыдущий финансовый год завершился с дефицитом бюджета в размере $3,1 трлн.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Бизнес подал более 750 заявок на льготные кредиты
Но вы держитесь: о росте цен, "затягивании поясов", бизнесе и властях
Мудрые люди реже страдают от одиночества
Светлана Лобода запретила дочери участвовать в шоу "Голос. Дети"
Оригинальные и недорогие подарки на день рождения
Собчак уверена, что выступление Манижи на Евровидении выгодно России
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Отдых в Таиланде подешевел на 90%
В 2021 году турпоток на Байкал вырос почти в два раза - Ростуризм
Политолог: зачем госслужащих освобождают от наказания за коррупцию
Популярное
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.

В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Биатлон
Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону
Василий Амирджанов Губернатор Самарской области пропиарился цветами Василий Амирджанов Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Российский шоу-бизнес
Рассчитано на идиотов: Стас Садальский разоблачил шоу "Маска"
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Южная Америка
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников