За январь-февраль 2021 года дефицит федерального бюджета России составил 645,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства финансов РФ.
Доходы бюджета составили 2,8 трлн рублей или 14,7% от прогноза на весь год, расходы — 3,4 трлн рублей или 15,8% от запланированных.
В феврале дефицит бюджета составил 589,1 млрд рублей, более чем в десять раз увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (56 млрд рублей в январе 2021 года).
Нефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале текущего года немногим превысили 1 трлн рублей (17,3% от годового прогноза), ненефтегазовые — 1,7 трлн рублей (13,5%). Отдельно в феврале — 545,2 млрд и 705,7 млрд рублей соответственно.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 1,8 трлн рублей (15% от годового прогноза), Федеральная таможенная служба — 772,6 млрд рублей (15,5%), другие федеральные органы — 152,3 млрд рублей (9,6%).
Дефицит федерального бюджета в этом году ожидается на уровне 2,8 трлн рублей после 5,9 трлн рублей в 2020 году.
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