Бизнес подал более 750 заявок на льготные кредиты

9 марта 2021 года компании подали более 750 заявок на получение льготных кредитов на сумму 1,3 млрд рублей в рамках новой государственной программы. Об этом на встрече президента с членами правительства рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Часть заявок уже одобрена, кредитные договоры по ним могут быть подписаны уже до конца текущей недели. За счёт этого будут поддержаны 1,5 млн рабочих мест в 75 тысячах компаний, считает министр.

Решетников напомнил, что программа льготного кредитования была разработана и запущена для поддержки тех отраслей, которые не смогли вернуться к докризисным показателям.

Льготный кредит могут получить компании из сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма. При этом малый бизнес может подавать заявки как по основному, так и по дополнительному ОКВЭД, средние и крупные — только по основному. В отличие от предыдущей программы льготного кредитования, кредиты по программе ФОТ 3.0 придётся возвращать.

Срок льготного кредита ограничен одним годом, ставка — 3% годовых (остальное компенсирует государство). В первые шесть месяцев компания ничего не платит, в следующие шесть месяцев — погашает долг и проценты равными частями.