Но вы держитесь: о росте цен, "затягивании поясов", бизнесе и властях

Удивительным фактом поделился с россиянами Минпромторг: оказывается, рост цен — это неизбежность. "Заморозка" не может продлеваться снова и снова — рано или поздно цены всё равно вырастут, так уж устроена экономика.

"Приходится поступательно принимать повышение цен на товары. По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита", — прокомментировал ситуацию замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, выступая в Госдуме.

Законы экономики, бесспорно, нельзя "перепрыгнуть". Но есть проблема: вместе с ростом цен будет расти и недовольство населения, что перед выборами в ГД крайне нежелательно. Какими вариантами могут воспользоваться власти для хотя бы частичного смягчения недовольства россиян? И только ли в росте цен заключается проблема?

Рассказывает специально для читателей "Правды.Ру" Руслан Дзарасов, директор Научной школы "Экономическая теория" РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук.

Ключ от кризиса: рост цен — лишь часть "головоломки"

Эксперт отмечает, что ключевая проблема — это политика доходов, а если точнее, то политика перераспределения национального дохода в пользу малоимущих.

Конечно, истина в заявлениях о том, что административная борьба с ценами неэффективна, а их рост остановить не выйдет, есть. Но "феномен" процесса роста цен понимается слишком узко, ведь он лишь одно из проявлений глубокого экономического кризиса.

Ситуация для человека непосвящённого может выглядеть так: производители повышают цены на продукцию, потому что хотят больше денег. Однако проблема этого повышения — не в том, что "жадные производители" хотят больше денег, а в том, что в стране очень узок внутренний рынок. Грубо говоря, сделок заключается слишком мало.

Логичный вопрос: почему же внутренний рынок стал узким? Ответ прост: это прямое последствие растущего социального неравенства. У населения банально не хватает денег на покупки.

"Реальные доходы населения с 2013–2015 годов, по оценкам экспертов (некоторый спор идёт), снизились примерно на 10%. Кто-то утверждает, что на 8%, кто-то даже считает, что на 12%. Но возьмем среднее: 10%. Это огромное падение реальных доходов населения и, соответственно, снижение уровня жизни россиян", — уверен Дзарасов.

Побег из замкнутого круга: что могли бы сделать власти

В результате, комментирует эксперт, получается замкнутый круг. Цены растут, население уменьшает объёмы закупок, и, чтобы компенсировать это уменьшение, цены снова повышают.

"Ответственное правительство должно в сложившейся ситуации перераспределять национальный доход в пользу наёмных работников. Это не только этически оправданная мера, это ещё и наиболее целесообразная экономическая политика. Расширение внутреннего спроса в условиях стагнации мирового рынка — единственный ответ не только на меры, связанные с пандемией, на их экономические последствия, но и на стагнацию мировой экономики: заместить стагнирующий мировой рынок ростом внутреннего", — уверен Дзарасов.

Перераспределить доходы сложно, но реально. Мера назрела давно: на текущий момент выходит, что население обязано "затянуть пояса" ради того, чтобы их не затягивали капиталисты.

"Беспрецедентно вырос в прошлом году чистый отток частного капитала из России, там примерно 47 миллиардов долларов, по оценкам Центробанка. Средства, которые мы теряем для нашей экономики, позволяют вывозить. А население должно "затянуть пояса". Между тем, этих средств с лихвой хватило бы на увеличение зарплат, социальных расходов и инвестиций в производство", — резюмирует Дзарасов.

"Опора" властей: почему "курс" остаётся неизменным

Ещё один логичный вопрос: неужели власти не понимают сути ситуации? Эксперт уверен, что руководители в курсе. Но есть такая проблема, как классовый интерес.

"Власти опираются на крупный бизнес. А крупный бизнес не заинтересован в перераспределении. Это политика в интересах крупного бизнеса, в интересах тех социальных групп, которые доминируют в нашем обществе и от которых зависит и чиновничество тоже. Это единственное объяснение, на мой взгляд, такой политики", — уверен Дзарасов.

Таким образом, власти осознанно продолжают следовать однажды выбранному курсу. И остаётся лишь один вопрос — когда население страны не выдержит возложенного на него бремени…