Доля просроченных потребительских кредитов подскочила до 23,5%

Доля просроченных свыше 90 дней потребительских кредитов к концу января 2021 года достигла 23,5%. Годом ранее показатель находился на уровне 17,8%.

Просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла сильнее всего в рознице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные АО "Национальное бюро кредитных историй". Так, доля просроченной задолженности по микрозаймам увеличилась с 23% до 26,9%, по кредитным картам - с 7% до 7,3%, по автокредитам - с 5,8% до 7,2%. Доля просроченной задолженности по ипотеке и вовсе снизилась - с 1,4% до 1,3%.

Аналитики бюро считают, что невысокие для кризиса темпы роста доли просроченной задолженности обусловлены реструктуризацией, проводимой банками. Без неё уровень просрочки был бы значительно выше.

Согласно данным Центробанка РФ, с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки реструктуризовали более 1,8 млн кредитов физических лиц на общую сумму 895 млрд рублей. За последний месяц реструктуризовано 38,9 тысячи розничных кредитов с задолженностью на 19,3 млрд рублей.