Аналитик прогнозирует дальнейшее укрепление рубля

На этой неделе курс доллара США опустился ниже 74 рублей за $1, а курс евро - ниже 88 рублей за 1 евро. И это ещё не предел, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его мнению, рубль может укрепиться до 73 рублей за $1 и 87 рублей за 1 евро, сообщает "Российская газета".

Этому будут способствовать неспокойная ситуация на границе между Саудовской Аравией и Йеменом, а также решение ОПЕК+ сохранить уровень добычи в апреле. Кроме того, публикация отчётности о потребительских ценах в США вернула инвесторам аппетит к риску. Также ожидается, что запланированное на сегодня заседание управляющих Европейского Центробанка обойдётся без сюрпризов.

При этом аналитик допускает, что обещанные санкции в отношении России не затронут госдолг, по крайней мере, со стороны Евросоюза. При отсутствии дальнейшей эскалации напряжённости рубль может смягчить санкционные оковы и отыграть высокие цены на нефть.

По оценкам Когана, санкционная премия в российской валюте составляет около 10 рублей. То есть, без санкций доллар бы стоил 65 рублей, евро - 77 рублей.