На этой неделе курс доллара США опустился ниже 74 рублей за $1, а курс евро - ниже 88 рублей за 1 евро. И это ещё не предел, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По его мнению, рубль может укрепиться до 73 рублей за $1 и 87 рублей за 1 евро, сообщает "Российская газета".
Этому будут способствовать неспокойная ситуация на границе между Саудовской Аравией и Йеменом, а также решение ОПЕК+ сохранить уровень добычи в апреле. Кроме того, публикация отчётности о потребительских ценах в США вернула инвесторам аппетит к риску. Также ожидается, что запланированное на сегодня заседание управляющих Европейского Центробанка обойдётся без сюрпризов.
При этом аналитик допускает, что обещанные санкции в отношении России не затронут госдолг, по крайней мере, со стороны Евросоюза. При отсутствии дальнейшей эскалации напряжённости рубль может смягчить санкционные оковы и отыграть высокие цены на нефть.
По оценкам Когана, санкционная премия в российской валюте составляет около 10 рублей. То есть, без санкций доллар бы стоил 65 рублей, евро - 77 рублей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.