Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала продлить программу льготной ипотеки в 24 регионах, где предложение превышает спрос. Это позволит избежать негативного эффекта от государственной поддержки.
К указанным регионам относятся Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край и ряд областей.
В остальных регионах, по её мнению, от льготной ипотеки следует отказаться, поскольку спровоцированный ею рост цен уже отразился на доступности жилья, сообщают "Известия".
Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых при покупке новостройки действует с конца апреля 2020 года. Власти уже неоднократно переносили срок её окончания. По последнему решению, она должна завершиться 1 июля 2021 года.
Набиуллина также поддержала идею предоставить ипотечным заёмщикам право самим продавать заложенные по кредиту квартиры. Она согласна с тем, что заёмщики могут продавать их с большей выгодой, чем банки. В то же время глава ЦБ считает, что этот вопрос нуждается в дополнительной проработке, чтобы пресечь навязывание должникам продажи собственности со стороны банков.
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