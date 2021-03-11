Набиуллина предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала продлить программу льготной ипотеки в 24 регионах, где предложение превышает спрос. Это позволит избежать негативного эффекта от государственной поддержки.

К указанным регионам относятся Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край и ряд областей.

В остальных регионах, по её мнению, от льготной ипотеки следует отказаться, поскольку спровоцированный ею рост цен уже отразился на доступности жилья, сообщают "Известия".

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых при покупке новостройки действует с конца апреля 2020 года. Власти уже неоднократно переносили срок её окончания. По последнему решению, она должна завершиться 1 июля 2021 года.

Набиуллина также поддержала идею предоставить ипотечным заёмщикам право самим продавать заложенные по кредиту квартиры. Она согласна с тем, что заёмщики могут продавать их с большей выгодой, чем банки. В то же время глава ЦБ считает, что этот вопрос нуждается в дополнительной проработке, чтобы пресечь навязывание должникам продажи собственности со стороны банков.