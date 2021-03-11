Заработать на кредитной карте: сложно, но можно

Использовать кредитную карту во время льготного периода с целью извлечения выгоды довольно сложно. К тому же это будет временная и незначительная выгода.

Так считает доцент кафедры банковского дела Университета "Синергия" Екатерина Исаева, сообщает агентство "Прайм".

По её словам, кредитная карта даёт заёмщику возможность приобретать товары или услуги, как только они ему потребовались, а не копить на их приобретение. При этом разрыв между потребностью в деньгах и возможностью их использовать сокращается, но только на время льготного периода, поскольку деньги придётся вернуть, пока он не закончился.

Исаева напомнила, что в основе кредитной карты всё равно лежит кредит, который базируется на срочности, платности и возвратности. Поэтому, по её мнению, кредитная карта по определению не может быть бесплатной, потому что это нарушит его сущность как экономической категории.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как пользоваться деньгами банков бесплатно с помощью кредитной карты. Для этого нужно только выполнить несколько условий.