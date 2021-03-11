Блины за год подорожали всего на 3%

Расходы россиян на покупку продуктов для приготовления блинов за год увеличились всего на 3%, в то время как годовая инфляция в феврале ускорилась до 5,7%. Индекс блинов рассчитан на основе данных оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

При расчёте использовались расходы россиян с 1 по 9 марта текущего года, сообщает РИА "Новости". Учитывались расходы на покупку 500 мл молока, 2 яиц, 200 гр муки, 3 столовых ложек подсолнечного масла, 1 столовой ложки сахара и щепотки соли.

Сумма расходов на указанные товары составила 77,4 рубля, что на 3% выше, чем годом ранее.

Небольшой рост индекса блинов объясняется снижением стоимости молока, которое за год подешевело на 10%. При этом варенье подорожало на 2%, до 126 рублей в среднем, а сгущённое молоко - на 9%, до 98 рублей.

Примечательно, что несмотря на невысокий рост индекса блинов, в заведениях общепита блины за год подорожали на 10%, до 109 рублей в среднем, а оладьи - на 14%, до 118 рублей.

Возможно поэтому россияне предпочитают готовить блины самостоятельно. Во время масленичной недели покупки блинной муки выросли на 31%, варенья - на 23%, сгущённого молока - на 2%.