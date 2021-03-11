Долг россиян по кредитным картам достиг рекордных 1,6 трлн рублей

К ноябрю 2020 года задолженность по кредитным картам, выпущенным российскими банками, достигла рекордного значения, превысив 1,65 трлн рублей. При этом темпы роста в 2020 году замедлились до 1,6%, с 21,8% в 2019 году.

Скромный рост объясняется пандемией коронавируса, в условиях которой наращивание кредитного портфеля сопряжено с высоким риском, сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков АО "Тинькофф Банк".

Так, во II квартале 2020 года долг по кредитным картам снизился на 42,7 млрд рублей после роста на 48 млрд рублей кварталом ранее. В III квартале прошлого года задолженность увеличилась на 37 млрд рублей, и к ноябрю общий долг по кредитным картам достиг рекордного 1,65 трлн рублей. Но в декабре произошло традиционное сокращение задолженности, и по итогам года её объём составил 1,62 трлн рублей.

Эксперты считают, что слабые темпы роста задолженности по кредитным картам связаны с тем, что у банков была возможность наращивать менее рискованное кредитование — ипотеку и корпоративные займы. В 2021 году темпы роста задолженности по кредитным картам должны ускориться.