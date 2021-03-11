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Платёжная система "Мир" меняет правила конвертации валют

Экономика » Финансы » Деньги

С 28 апреля 2021 года платёжная система "Мир" поменяет правила конвертации валюты: обмен валюты будет происходить по курсу на дату проведения платежа, а не на дату проведения расчётов между банками как в настоящее время.

Платёжная система "Мир" меняет правила конвертации валют

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень платёжной системы.

Изменения своевременны, учитывая открытие границ и расширение количества государств, в которых можно пользоваться российской картой "Мир". Нововведение повысит прозрачность и удобство валютных операций для держателей карты.

Текущие правила нередко приводят к потере денежных средств. Так, например, если покупка совершается в выходной или праздничный день, то расчёт между банками может происходить несколькими днями позднее. Курс к этому времени меняется и чаще всего в большую сторону. В итоге держателям карты приходится платить за товар большую сумму.

Как пояснили в АО "Национальная система платёжных карт", изменения затронут расчёты с банками-участниками российской платёжной системы из иностранных государств. Информацию о переводе на новые правила конвертации подтвердили в таких крупных банках как ПАО "Росбанк", ПАО "Почта Банк" и АО "Газпромбанк".

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Автор: Анастасия Гостищева
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