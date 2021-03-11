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Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 3,4%

Экономика » Финансы » Деньги

С 1 апреля 2021 года социальные пенсии в России вырастут на 3,4%. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ.

Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 3,4%

Документ размещён на портале правовых проектов для общественного обсуждения.

Индексация социальных пенсий рассчитывается в зависимости от увеличения прожиточного минимума пенсионера. В прошлом году прожиточный минимум пенсионера составлял 9 002 рубля, в этом году — 9 308 рублей, то есть он вырос на 3,4%. В результате индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Для индексации до конца этого года из федерального бюджета выделят порядка 12,8 млрд рублей. Индексация затронет 3,9 млн человек, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Социальные пенсии получают россияне, не имеющие достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. В случае если социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума, то к пенсии будет добавляться социальная доплата в таком размере, чтобы совокупная выплата равнялась прожиточному минимуму пенсионера.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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