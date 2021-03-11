Экс-депутат Рады рассказал о шансах на восстановление экономики Украины

О перспективах "восстановительного роста" украинской экономики рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, даже в ускоренном режиме восстановление займёт не менее десятилетия.

Мурзаев, выступая на канале "Наш", подчеркнул, что с 2013 года экономика страны значительно "просела", но при этом власти не спешат заниматься, например, восстановлением промышленности. А если поспешат, то их ждёт "сюрприз" — более-менее квалифицированные кадры давно уехали работать в соседние страны, в числе которых Польша и Венгрия.

По словам Мурзаева, даже если Киев умудрится "набрать разгон" и начнёт наращивать ВВП сразу на 10% в год, то всё равно потребуется не менее 10 лет, чтобы вернуть показатель на уровень 2013 года.

Страну, уверен эксперт, придётся "восстанавливать с нуля" — не поможет даже возобновление нормальных отношений с Россией.