Депутат Катасонов: для части населения страны нужно отменить НДФЛ

Новая прогрессивная шкала НДФЛ сможет повысить уровень жизни малообеспеченных групп населения, а также увеличит поступления в консолидированный бюджет страны. Так "Правде.Ру" прокомментировал инициативу ввода новой неплоской системы налогообложения депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов. Сейчас законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

"Людей, чей доход в месяц менее 17 тысяч рублей мы предлагаем освободить от подоходного налога. Таких в стране, по нашим подсчетам, 9 млн человек. Для тех у кого доходы свыше 204 тыс рублей в год оставить ставку 13%. Это 54 миллиона человек — большая часть населения. Кто получает доход от 5 млн до 10 млн — 15%, свыше 10 млн и до 100 млн — 25%, а для доходов свыше 100 млн рублей в год — 35%. Но тех, кто получает более 100 млн рублей в год у нас 6 — 7 тысяч человек", — пояснил Катасонов.

Как отметил Катасонов, дополнительный доход в консолидированный бюджет страны при такой системе налогообложения составит порядка 500 млрд рублей в год.

"Я рассчитываю, что закон будет одобрен и принят. Но может в более мягкой версии. В любом случае, я уверен, что прогрессивная шкала будет принята, другого выхода у нас сегодня нет. Плоская система налогообложения уже устарела, в мире не осталось государств, где есть такая шкала", — заключил он.

По прогнозам Катасонова, в Госдуме законопроект будет рассмотрен через 2 месяца.

С 1 января 2021 года в России уже действует прогрессивная налоговая шкала. Она предполагает налог в размере 15% для россиян, чей доход выше 5 млн рублей в год.