Средний кредитный лимит по картам подрос на 6,2%

В январе 2021 года средний размер лимита по российским кредитным картам составил 68,2 тысячи рублей, увеличившись на 6,2% в годовом выражении. Годом ранее средний кредитный лимит по картам составлял 64,2 тысячи рублей.

Об этом свидетельствуют данные АО "Национальное бюро кредитных историй".

Традиционно самые крупные кредиты оформляют москвичи, петербуржцы и жители Подмосковья. Но сейчас в пятёрку по величине среднего кредитного карточного лимита вошли также Хабаровский край (81,1 тысячи рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (78,6 тысячи рублей).

При этом сильнее всего за год вырос кредитный лимит в Краснодарском крае (+16,1%), Белгородской (+16%) и Тюменской (+15,8%) областях, Хабаровском крае (+19,8%) и Татарстане (+12%). Показатель снизился в Москве (-2,9%), Саратовской области (-2,7%) и Пермском крае (-0,6%).

Рост среднего размера лимита по кредитным картам, в первую очередь, связан с инфляцией, которая требует от россиян большего количества денег на покупку тех же товаров. Также показатель может расти из-за ужесточения кредитной политики банков, которые предпочитают выдавать кредиты заёмщикам с хорошей кредитной историей: им обычно одобряют большие суммы в кредит.