Отток капитала из России замедлился до $12 млрд

За январь-февраль 2021 года отток капитала из России замедлился на 18,4%, до $12 млрд с $14,7 млрд за январь-февраль 2020 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центробанка РФ.

Отток капитала в текущем году сформирован в основном покупкой иностранных активов российскими компаниями, в том числе банками.

Также уменьшился и профицит платёжного баланса, но здесь изменения связаны со снижением экспорта в денежном выражении и ростом импорта. Профицит платёжного баланса в январе-феврале 2021 года составил $13,1 млрд, сократившись по сравнению с январём-февралём 2020 года на $4,5 млрд.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что увеличила сборы за импорт и экспорт в январе-феврале текущего года на 6,9%, отдельно в феврале - на 21,3%. Причём сборы за импорт в феврале выросли на 32% в годовом выражении.

В материалах Центробанка также отмечается, что международные резервы с начала года выросли на $0,5 млрд, в основном за счёт операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.