Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Госдума поддержала запрет продажи сложных продуктов "новичкам"
Круиз на рельсах: в России протестируют туры по железной дороге
В Подмосковье повысят штрафы за нелегальные свалки
54-летний Миура заявил, что не собирается уходить из футбола
Эксперт высказался о снятии возрастных ограничений госслужащим
"Крылья Советов" победили "Томь" благодаря дублю Сергеева
Реальный эффективный курс рубля повысился к доллару и евро
На Марсе обнаружили гигантские тоннели
Конгрессмен из США увидел в итоговой версии F-35 "крысиную нору"

Продажи подержанных автомобилей снизились на 4,3%

Экономика » Прогнозы и статистика

В феврале 2021 года россияне продали 389,9 тысячи поддержанных автомобилей. Это на 4,3% меньше, чем в феврале 2020 года.

Продажи подержанных автомобилей снизились на 4,3%

В феврале 2020 года было продано 407,5 тысячи подержанных автомобилей, свидетельствуют данные агентства "Автостат".

Лидерство остаётся за LADA. Продано 94,9 тысячи автомобилей этой марки, что составляет почти четверть от всего объёма продаж (24,3%). В то же время по сравнению с февралём 2020 года продажи LADA снизились на 3,7%.

Самой популярной по перепродаже иномаркой стала Toyota, продажи которой снизились на 1,9%, до 44,7 тысячи автомобилей. Тройку лидеров замыкает другая японская марка: продано 22 тысячи автомобилей Nissan, что на 5,9% меньше, чем в феврале 2020 года.

Корейские марки Hyundai и KIA расположились на четвёртом и пятом местах соответственно. Продажи Hyundai снизились на 3,3%, до 21 тысячи автомобилей, продажи KIA — на 1,6%, до 20,4 тысячи автомобилей.

Ни одна из марок, вошедших в десятку самых популярных по перепродаже автомобилей, не показала положительную динамику.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Выставка "Медицинский туризм" пройдет в рамках бизнес-площадки "Женщина третьего тысячелетия"
Продажи подержанных автомобилей снизились на 4,3%
В Подмосковье повысят штрафы за нелегальные свалки
54-летний Миура заявил, что не собирается уходить из футбола
Эксперт высказался о снятии возрастных ограничений госслужащим
Роль С-400 в турне Лаврова по странам Персидского залива
Количество зарегистрированной в январе ипотеки выросло на 12%
"Крылья Советов" победили "Томь" благодаря дублю Сергеева
Реальный эффективный курс рубля повысился к доллару и евро
На Марсе обнаружили гигантские тоннели
Популярное
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим

В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.

В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников