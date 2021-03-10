Продажи подержанных автомобилей снизились на 4,3%

В феврале 2021 года россияне продали 389,9 тысячи поддержанных автомобилей. Это на 4,3% меньше, чем в феврале 2020 года.

В феврале 2020 года было продано 407,5 тысячи подержанных автомобилей, свидетельствуют данные агентства "Автостат".

Лидерство остаётся за LADA. Продано 94,9 тысячи автомобилей этой марки, что составляет почти четверть от всего объёма продаж (24,3%). В то же время по сравнению с февралём 2020 года продажи LADA снизились на 3,7%.

Самой популярной по перепродаже иномаркой стала Toyota, продажи которой снизились на 1,9%, до 44,7 тысячи автомобилей. Тройку лидеров замыкает другая японская марка: продано 22 тысячи автомобилей Nissan, что на 5,9% меньше, чем в феврале 2020 года.

Корейские марки Hyundai и KIA расположились на четвёртом и пятом местах соответственно. Продажи Hyundai снизились на 3,3%, до 21 тысячи автомобилей, продажи KIA — на 1,6%, до 20,4 тысячи автомобилей.

Ни одна из марок, вошедших в десятку самых популярных по перепродаже автомобилей, не показала положительную динамику.