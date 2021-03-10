Количество зарегистрированной в январе ипотеки выросло на 12%

В январе 2021 года Росреестр зарегистрировал 204 тысячи ипотечных сделок, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом по сравнению с декабрём 2020 года показатель упал более чем в два раза.

В декабре прошлого года зарегистрировано 441 тысяча ипотечных сделок.

Как поясняет Росреестр, снижение сделок по сравнению с концом предыдущего года - сезонный фактор, связанный с десятидневными новогодними праздниками. Так, в январе 2020 года зарегистрировано 181 тысяча ипотечных сделок против 320,4 тысячи в декабре 2019 года.

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в январе 2021 года выросло почти на 15%, до 49 тысяч. Месяцем ранее зарегистрировано 100,6 тысячи договоров долевого участия.

Количество сделок на вторичном рынке не изменилось по сравнению с январём 2020 года и составило 183 тысячи.

Росреестр отмечает стабильный переход на электронную регистрацию жилья. В январе 2021 года при регистрации ипотеки доля электронных заявлений составила 38%, при регистрации договоров долевого участия - 42%. В 2020 году совокупная доля электронных заявлений превысила 37%.