"АЛРОСА" увеличила продажи в феврале на 7,5%

В феврале 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции ПАО "АЛРОСА" увеличились на 7,5% в годовом выражении, то есть до $372 млн. При этом по сравнению с январём текущего года продажи снизились на 14,3%.

Об этом свидетельствуют представленные компанией предварительные данные. В сообщении "АЛРОСА" подчёркивается возможность расхождения данных в связи с округлением.

Продажи алмазного сырья в феврале 2021 года составили $361 млн, бриллиантов - 12 млн.

Годовой рост продажи алмазов объясняется комфортным балансом спроса и предложения, пояснил заместитель генерального директора компании Евгений Агуреев. Восстановление спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами поддерживает положительную динамику продаж.

Стоит отметить, что в физическом выражении продажи могли быть ниже уровня прошлого года, поскольку "АЛРОСА" последовательно повышала цены на алмазную продукцию с декабря 2020 года. Так, с начала года цены выросли на 10%, а стоимость крупных алмазов уже превысила допандемийный уровень. В начале марта руководители компании допускали новый рост цен на фоне позитивной конъюнктуры рынка.