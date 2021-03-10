Автовладельцы рискуют остаться без денег и страховки

Оказалось, что в случае внесения неточных данных при покупке полиса ОСАГО онлайн, страховая компания имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке. При этом она имеет право не возвращать автовладельцу потраченные на страховку деньги.

Таковы правила ОСАГО, подтвердили "Известиям" в Центробанке РФ. В ЦБ поступают жалобы на аннулирование договоров страхования из-за неточных сведений о транспортном средстве, но регулятор не ведёт отдельную статистику по таким обращениям.

С декабря 2020 года по февраль 2021 года поступило несколько десятков жалоб из разных регионов. ЦБ не исключил, что часть из них может касаться расторжения договоров из-за представления ложных данных об автомобиле с целью уменьшения стоимости полиса.

Встречаются регулятору и жалобы, связанные с неправомерным расторжением договора. Тогда Центробанк проводит надзорную работу со страховой компанией.

Эксперты в области автострахования утверждают, что случайных ошибок при покупке полиса ОСАГО онлайн практически не бывает. В подавляющем большинстве автомобилисты сами указывают неверные данные, чтобы страховые компании им не отказали — чаще всего это таксисты и жители проблемных регионов.