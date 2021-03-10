Сбербанк первым выдал полностью дистанционный ипотечный кредит

Сбербанк стал первым российским банком, выдавшим ипотечный кредит на покупку готового жилья без визита продавца и покупателя в банковское отделение. Участники сделки подписали документы онлайн с помощью усиленных квалифицированных подписей.

Полностью дистанционная сделка осуществлена благодаря сервисам DomClick: подготовка договора купли-продажи, электронная регистрация и безопасные расчёты.

Как заявил заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Кирилл Царёв, раньше для покупки недвижимости требовался единичный визит в банк для подписания документов. Остальные услуги, в том числе оформление ипотечного кредита, предоставлялись дистанционно. Теперь же оформить ипотеку, выбрать жильё, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчёты можно онлайн, не посещая банковское отделение.

В настоящее время Сбербанк тестирует сервис по полностью дистанционной покупке жилья в Москве. Клиенты банка из любой части страны смогут воспользоваться им ближе к концу 2021 года.