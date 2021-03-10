Президент гильдии риелторов предрёк рост ипотечной ставки

Ипотека в 2020 году стала более доступной. Произошло это, прежде всего, благодаря изменению кредитной политики ЦБ России. Но ситуация может в скором времени измениться. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

"Когда ипотечная ставка повысится — возникнет много новых непростых вопросов", — сообщил Апрелев.

По прогнозу эксперта ключевая ставка в текущем году с высокой вероятностью начнёт повышаться. Для строительного сектора это может привести к негативным последствиям.

"Если не будет продолжено стимулирование спроса на рынке жилья и функционирование льготных кредитных программ для всего населения, а поддержка будет направлена только на льготные категории граждан, то это приведёт к снижению платежеспособного спроса на жильё и, как следствие, к снижению темпов и объёмов строительства", — пояснил он.

Апрелев считает, чтобы избежать стагнации в сфере строительства необходимо перейти на стимулирование и укрепление иной модели ипотечного кредитования, сохранив низкие ипотечные ставки для всех сделок по приобретению нового, но уже построенного готового жилья, взамен субсидирования ипотечных ставок для строящегося жилья с суррогатной схемой замораживания денег на эскроу — счетах банков на весь период ожидания строительства.

"Люди должны покупать готовое жильё с понятными потребительскими свойствами вместо стадии котлована или фундамента. В 2020 году 2/3 нового жилья возводилось уже за счёт проектного финансирования банков и ЗПИФов, что позволяет отказаться от поддержки схемы долевого участия граждан в строительстве, передав управление проектными рисками профессиональным участникам финансовых рынков — банкам и закрытым паевым фондам, покончив раз и навсегда с вероятностью возникновения новых групп обманутых дольщиков", — сказал Апрелев.

Сохранение низкой ипотечной ставки для приобретения нового, но уже построенного жилья позволит решить ещё несколько важных задач.

"В частности, стимулировать спрос на индивидуальное жильё, о котором, по последним социальным опросам, мечтают 75 — 80% населения. Также расширить круг участников рынка строительства, повысив конкурентоспособность строительной отрасли, уйти от рисков появления новых обманутых дольщиков, перейти к рынку продаж нового готового жилья с понятными потребительскими свойствами вместо продажи суррогатных продуктов в виде договоров долевого участия", — заключил эксперт.

На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ России составляет 4,25% годовых.