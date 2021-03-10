Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Азиза в образе грустного пингвина покинула шоу "Маска"
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Минпросвещения предложило новую систему оплаты труда учителей
Украина перебросила на Донбасс три эшелона с танками
Россия бьёт рекорды по смертности. Что делать властям? Мнение эксперта
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
В Испании ввели паспорта вакцинации для туристов
Петросян объяснил, какое имущество никогда не отдаст Степаненко
ЦБ выявил манипулирование акциями через телеграм-каналы

Президент гильдии риелторов предрёк рост ипотечной ставки

Экономика

Ипотека в 2020 году стала более доступной. Произошло это, прежде всего, благодаря изменению кредитной политики ЦБ России. Но ситуация может в скором времени измениться. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

Президент гильдии риелторов предрёк рост ипотечной ставки

"Когда ипотечная ставка повысится — возникнет много новых непростых вопросов", — сообщил Апрелев.

По прогнозу эксперта ключевая ставка в текущем году с высокой вероятностью начнёт повышаться. Для строительного сектора это может привести к негативным последствиям.

"Если не будет продолжено стимулирование спроса на рынке жилья и функционирование льготных кредитных программ для всего населения, а поддержка будет направлена только на льготные категории граждан, то это приведёт к снижению платежеспособного спроса на жильё и, как следствие, к снижению темпов и объёмов строительства", — пояснил он.

Апрелев считает, чтобы избежать стагнации в сфере строительства необходимо перейти на стимулирование и укрепление иной модели ипотечного кредитования, сохранив низкие ипотечные ставки для всех сделок по приобретению нового, но уже построенного готового жилья, взамен субсидирования ипотечных ставок для строящегося жилья с суррогатной схемой замораживания денег на эскроу — счетах банков на весь период ожидания строительства.

"Люди должны покупать готовое жильё с понятными потребительскими свойствами вместо стадии котлована или фундамента. В 2020 году 2/3 нового жилья возводилось уже за счёт проектного финансирования банков и ЗПИФов, что позволяет отказаться от поддержки схемы долевого участия граждан в строительстве, передав управление проектными рисками профессиональным участникам финансовых рынков — банкам и закрытым паевым фондам, покончив раз и навсегда с вероятностью возникновения новых групп обманутых дольщиков", — сказал Апрелев.

Сохранение низкой ипотечной ставки для приобретения нового, но уже построенного жилья позволит решить ещё несколько важных задач.

"В частности, стимулировать спрос на индивидуальное жильё, о котором, по последним социальным опросам, мечтают 75 — 80% населения. Также расширить круг участников рынка строительства, повысив конкурентоспособность строительной отрасли, уйти от рисков появления новых обманутых дольщиков, перейти к рынку продаж нового готового жилья с понятными потребительскими свойствами вместо продажи суррогатных продуктов в виде договоров долевого участия", — заключил эксперт.

На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ России составляет 4,25% годовых.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Проблемы расстройства сна в период пандемии обсудят в горах Сочи
Азиза в образе грустного пингвина покинула шоу "Маска"
"Падение" официальных сайтов госорганов РФ: что известно
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Минпросвещения предложило новую систему оплаты труда учителей
Украина перебросила на Донбасс три эшелона с танками
Ученые заглянули в неведомое
Россия бьёт рекорды по смертности. Что делать властям? Мнение эксперта
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Президент гильдии риелторов предрёк рост ипотечной ставки
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер Любовь Степушова Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина Любовь Степушова Руслан Веснянко Спасут ли бойцы виртуального фронта рейтинг Зеленского Руслан Веснянко
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
Мир. Новости мира
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников