Россияне рассказали, кому и сколько могут одолжить

Россияне готовы одолжить коллегам 8 тысяч рублей, друзьям — 12,3 тысячи рублей, родственникам — 18 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

При этом мужчины дают взаймы большие суммы — 7 тысяч против 4,3 тысячи рублей. Также более щедры граждане старше 45 лет по сравнению с молодёжью — 6,4 тысячи против 5 тысяч рублей.

И, очевидно, чем выше доход, тем большую сумму готовы одолжить. Россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей могут дать взаймы 4 тысячи рублей в среднем, с зарплатой до 80 тысяч рублей — 8,2 тысячи рублей.

По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать взаймы, причём у родственников, а не у банков. Одалживаемые суммы за два года увеличились незначительно. В частности, сумма среднего займа коллеге выросла на 800 рублей.

В целом россияне стараются не занимать у сослуживцев, но для каждого десятого сотрудника это нормальная практика. Мужчины дают взаймы в 1,5 раза чаще женщин — 12% и 8% соответственно.

Опрос проводился в феврале 2021 года в 428 населённых пунктах России. В выборку включены ответы 2,5 тысячи человек.