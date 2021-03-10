За январь-февраль 2021 года расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов составили 293,7 млрд рублей или 13,1% от запланированных на весь год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Лидерами по исполнению расходов стали национальные проекты "Жильё и городская среда"(24,9%), "Здравоохранение" (21,9%) и "Демография" (20%), аутсайдерами — "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (3,7%), "Цифровая экономика" (3,4%) и "Экология" (2,9%).
Расходы на остальные нацпроекты исполнены:
по "Международной кооперации и экспорту" на 4%,
по "Образованию" на 4,5%,
по "Безопасным качественным дорогам" на 5,3%,
по "Производительности труда" на 5,7%,
по "Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" на 5,9%,
по "Науке и университетам" на 8,7%,
по "Культуре" на 12,2%.
На реализацию нацпроектов в федеральном бюджете 2021 года заложено 2,2 трлн рублей. Самый "дорогой" из них — "Демография" (745,5 млрд рублей).
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