За два месяца расходы на нацпроекты исполнены на 13%

За январь-февраль 2021 года расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов составили 293,7 млрд рублей или 13,1% от запланированных на весь год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Лидерами по исполнению расходов стали национальные проекты "Жильё и городская среда"(24,9%), "Здравоохранение" (21,9%) и "Демография" (20%), аутсайдерами — "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (3,7%), "Цифровая экономика" (3,4%) и "Экология" (2,9%).

Расходы на остальные нацпроекты исполнены:

по "Международной кооперации и экспорту" на 4%,

по "Образованию" на 4,5%,

по "Безопасным качественным дорогам" на 5,3%,

по "Производительности труда" на 5,7%,

по "Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" на 5,9%,

по "Науке и университетам" на 8,7%,

по "Культуре" на 12,2%.

На реализацию нацпроектов в федеральном бюджете 2021 года заложено 2,2 трлн рублей. Самый "дорогой" из них — "Демография" (745,5 млрд рублей).