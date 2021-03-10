Минэнерго США значительно повысило прогноз цены нефти Brent

Управление энергетической информации Министерства энергетики США повысило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent на этот год до $60,7 доллара за баррель. Ранее прогноз предусматривал $53,2 за баррель.

Также Минэнерго улучшило прогноз на 2022 год — до $58,5 за баррель с $55,2 за баррель.

Прогноз среднегодовой цены нефти марки WTI на 2021 год повышен до $57,2 за баррель с $50,2, на 2022 год — до $54,8 за баррель с $51,6 за баррель.

При этом энергетическое ведомство США уменьшило прогноз роста мирового спроса на нефть до 5,3 млн баррелей в сутки. Теперь в этом году ожидается спрос на уровне 97,6 млн баррелей в сутки, в 2022 году — 101,3 млн баррелей в сутки.

Месяцем ранее Минэнерго предполагало, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет по сравнению с 2020 годом на 5,4 млн баррелей в сутки.

Решение повысить прогноз по ценам объясняется ожиданием падения запасов нефти в мире — в I полугодии на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом во II полугодии запасы могут вырасти на 0,4 млн баррелей в сутки.