"Сафмар" может продать до 24,4 млн акций "М.Видео"

Группа "Сафмар" планирует продать во время вторичного размещения акций до 24,3 млн ценных бумаг "М.Видео". Это 13,5% его акционерного капитала, отмечается в сообщении группы.

Продавцом выступит ERICARIA Holdings Ltd, принадлежащая группе "Сафмар". Формирование книги заявок началось днём ранее. 10 марта компания проведёт несколько встреч с инвесторами. Количество продаваемых акций и цена предложения будут определены после формирования книги заявок.

Группа "Сафмар" владеет 132,1 млн акций "М.Видео", что составляет 73,5% акционерного капитала. После вторичного размещения акций доля группы в компании снизится до приблизительно 60%.

"М.Видео" не получит от сделки никаких денег, что позволит сохранить долю других акционеров.

Предполагается, что инвесторы заключат с группой соглашение, запрещающее продавать акции в течение 180 дней. Сбор заявок продлится до 11 марта, цена определится 12 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в финансовых кругах.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший российский продавец бытовой техники и электроники. К концу 2020 года в группу входило 1 074 магазина.