Американцы потратят половину финансовой помощи на покупку акций

Около половины граждан США в возрасте от 25 до 34 лет собираются потратить до 50% финансовой помощи от государства на покупку акций. Это может привести к значительному притоку капитала на фондовый рынок.

Американцы помоложе (18-24 года) планируют направить на покупку акций 40% финансовой госпомощи, граждане в возрасте 35-54 лет - 37%, передаёт CNBC со ссылкой на результаты опроса Deutsche Bank. Меньше всего на акции потратят выплаты американцы старше 55 лет (16%). В среднем на покупку акций американцы потратят 37% государственных выплат.

Текущий план поддержки экономики предусматривает прямые выплаты гражданам в размере $1,4 тысячи на каждого. В целом на выплаты выделяется $405 млрд. Значит, на фондовом рынке появится около $150 млрд. Deutsche Bank предупреждает, что такой приток может изменить ситуацию на рынке.

Главным драйвером ралли рынков в 2020 году стали новые частные инвесторы, пришедшие на фондовый рынок во время пандемии коронавируса. Результаты опроса Deutsche Bank показывают, что в прошлом году больше половины опрошенных увеличили вложения в акции, причём 45% - впервые пришли на фондовый рынок.