MoneyGram перестала переводить деньги за границу

С 1 марта 2021 года MoneyGram, единственная иностранная система денежных переводов из реестра Центробанка РФ, перестала отправлять деньги из России за границу. Получить из-за рубежа деньги, отправленные по системе, можно только в офисах "Золотой короны".

При этом MoneyGram остаётся в реестре ЦБ, в который была включена 24 апреля 2020 года, сообщает РБК.

В России также работает американская система денежных переводов Western Union, но она имеет полноценное российское юридическое лицо, в то время как MoneyGram — только филиал.

Эксперты считают, что решение системы переводов вызвано жёсткой политикой Центробанка, который требует от иностранных компаний иметь представительство, структуру для проведения расчётов и хранения данных, а также договорные отношения с участниками платёжного рынка. MoneyGram, скорее всего, решила, что ей сложно выполнять требования регулятора и проще работать через российского партнёра. К тому же система занимает небольшую долю на рынке, ради которой нецелесообразно инвестировать деньги в полную локализацию.