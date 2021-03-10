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Великобритания и США больше всех вложили в российские гособлигации

Экономика » Рынки » Долговой рынок

На начало 2021 года инвесторы из Великобритании и США владели российскими государственными облигациями на 947 млрд и 944 млрд рублей соответственно. В общем объёме гособлигаций, купленных иностранцами, они занимали долю в 6,9%, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Великобритания и США больше всех вложили в российские гособлигации

Причём их суммарные вложения превышают инвестиции из остальных иностранных юрисдикций - 1,9 трлн против 1,3 трлн рублей. На инвесторов из Бельгии приходилось 3%, на инвесторов из Сингапура - 1,5%.

Доля присутствия аффилированных с Россией лиц среди иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ) составляет менее 1%. ЦБ считает это свидетельством высокого спроса на гособлигации со стороны "настоящих" иностранных инвесторов.

При этом концентрация гособлигаций в руках иностранных инвесторов может способствовать уязвимости российского рынка, опасается регулятор. Впрочем, доля иностранных инвесторов невелика, а со стороны российских инвесторов наблюдается стабильный спрос на гособлигации, что обеспечивает устойчивость рынка ОФЗ.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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