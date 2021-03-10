Власти хотят обязать иностранные компании платить налог за блогеров

Российские власти могут обязать иностранные компании платить "налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге". Соответствующее предложение выдвинуло Минцифры, оно содержится в плане развития российской отрасли информационных технологий.

Речь идёт о таких иностранных интернет-платформах, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, на которых российские блогеры зарабатывают деньги на рекламе, сообщают "Ведомости".

Для введения нового налога потребуются законодательные изменения. Как ожидается, необходимый законопроект будет разработан к середине 2021 года. В исполнителях проекта значатся Минцифры, Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная налоговая служба.

Предполагается, что введение нового налога приведёт к росту поступлений от деятельности российских блогеров, тем самым скомпенсировав затраты на поддержку российских IT-компаний.

По данным компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали порядка 18 млрд рублей. Это одна из немногих отраслей, показавшая рост во время пандемии коронавируса, которая стимулировала спрос на онлайн-контент, а значит и прибыли от соответствующей деятельности.