Национальный финансовый совет предложил дать банкам доступ к базам МВД с данными о водительских удостоверениях. Он необходим им, чтобы идентифицировать клиентов по водительским правам.
Соответствующее предложение Национального финансового совета содержится в заключении на законопроект о расширении упрощённой идентификации банковских клиентов, сообщают "Известия". Совет считает, что подключение банков к информационным системам МВД должно быть аналогичным доступу к базам Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования, с помощью которых кредитные организации проверяют подлинность документов.
Центробанк поддерживает сам законопроект о расширении упрощённой идентификации, но полагает, что его практическая реализация потребует проработки с органами государственной власти.
Согласно внесённому в Госдуму законопроекту, банки смогут идентифицировать клиентов по номеру водительского удостоверения (в дополнении к паспорту) вместо СНИЛС, ИНН или медицинского полиса.
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