Банки хотят получить доступ к базе водительских удостоверений

Национальный финансовый совет предложил дать банкам доступ к базам МВД с данными о водительских удостоверениях. Он необходим им, чтобы идентифицировать клиентов по водительским правам.

Соответствующее предложение Национального финансового совета содержится в заключении на законопроект о расширении упрощённой идентификации банковских клиентов, сообщают "Известия". Совет считает, что подключение банков к информационным системам МВД должно быть аналогичным доступу к базам Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования, с помощью которых кредитные организации проверяют подлинность документов.

Центробанк поддерживает сам законопроект о расширении упрощённой идентификации, но полагает, что его практическая реализация потребует проработки с органами государственной власти.

Согласно внесённому в Госдуму законопроекту, банки смогут идентифицировать клиентов по номеру водительского удостоверения (в дополнении к паспорту) вместо СНИЛС, ИНН или медицинского полиса.