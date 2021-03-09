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Госдума поддержала запрет на навязывание банковских услуг

Экономика » Правила игры » Законодательство

Сегодня Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки, которые запрещают банкам проставлять в договорах кредитования автоматическое согласие с услугами. Документ поможет бороться с навязыванием банковских услуг.

Госдума поддержала запрет на навязывание банковских услуг

Поправки вносятся в Федеральный Закон "О потребительском кредите (займе)", в статью о регулировании заключения кредитных договоров. Она дополняется уточнением о том, что заёмщик может согласиться на оказание услуг в письменной форме путём проставления собственноручной подписи, в электронном формате - с помощью её аналога. В законопроекте подчёркивается, что проставление отметок о согласии заёмщика кредитором не допускается.

В настоящее время банки часто заранее проставляют согласие заёмщика на услуги с помощью галочек и крестиков, тем самым лишая граждан возможности отказаться от услуг. Отсутствие прямого запрета создаёт почву для злоупотреблений со стороны банков.

Стоит отметить, что ранее поправки также предусматривали запрет на отсылку к условиям кредитов, размещённым на сайтах банков. Но комитет Госдумы по финансовому рынку выступил против указанной нормы. Она была исключена и уже после этого правительство поддержало законопроект.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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