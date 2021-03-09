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Выручка "Мосэнерго" снизилась на 4,7%

Экономика » Производство » Энергетика

В 2020 году выручка ПАО "Мосэнерго" снизилась на 4,7%, до 180,9 млрд рублей, в основном из-за сокращения потребления электроэнергии. Об этом следует из годовой отчётности крупнейшей генерирующей компании России.

Выручка "Мосэнерго" снизилась на 4,7%

Так, выручка от реализации электрической энергии сократилась на 8,9%, до 101,6 млрд рублей. При этом выручка от реализации тепловой энергии и прочих сегментов выросла.

Примечательно, что в сообщении пресс-службы компании говорится о сокращении выручки от реализации электрической энергии на 13,5%, но в денежном выражении выручка не указана. Снижение выручки объясняется сокращением потребления электроэнергии и более тёплой погодой.

Операционные расходы компании снизились на 3,9%, до 172,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 16,2%, до 8,1 млрд рублей.

"Мосэнерго" - крупнейшая российская территориальная генерирующая компания. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,83 тысячи МВт, тепловая мощность - 43,78 тысячи Гкал. Основным акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг", которому принадлежит 53,5% акций.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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