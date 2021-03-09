Число невыездных россиян за январь увеличилось на 606 тысяч человек

За январь 2021 года судебные приставы вынесли постановления о временном ограничении на выезд из страны в отношении 605,6 тысячи россиян. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов РФ.

Каждый десятый из них - неплательщик алиментов, сообщает ТАСС.

В начале января 2021 года в списке невыездных числилось 3,8 млн человек. Стоит отметить, что по сравнению с данными на 1 ноября 2020 года число невыездных существенно сократилось (4,1 млн человек). Это может быть связано с желанием россиян выехать за границу на новогодние праздники. Чтобы снять ограничения, достаточно полностью погасить имеющуюся задолженность в рамках исполнительного производства.

Согласно Федеральному Закону «Об исполнительном производстве», судебные приставы выносят постановления о временном ограничении на выезд из страны при наличии долга в размере 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, имущественного или морального вреда. Планка иного долга, в том числе перед банками, позволяющая ограничить гражданину выезд, установлена на уровне 30 тысяч рублей.