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Профицит консолидированного бюджета РФ составил 83,9 млрд рублей

Экономика » Прогнозы и статистика

В январе 2021 года профицит консолидированного бюджета РФ составил 83,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Федерального казначейства.

Профицит консолидированного бюджета РФ составил 83,9 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета составили 2 трлн 506,5 млрд рублей, расходы — 2 трлн 422,6 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета составил 56 млрд рублей, доходы — 1 трлн 504 млрд рублей, расходы — 1 трлн 560 млрд рублей. Министерство финансов ранее оценивало январский дефицит федерального бюджета в 185,1 млрд рублей.

Консолидированный бюджет российских регионов в январе 2021 года исполнен с дефицитом 128,5 млрд рублей. Доходы составили 669,8 млрд рублей, расходы — 798,3 млрд рублей.

При этом бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 128,5 млрд рублей. Их доходы были равны 1 трлн 39,6 млрд рублей, расходы — 788,6 млрд рублей.

Профицит региональных внебюджетных фондов составил 17,4 млрд рублей: доходы — 168,3 млрд рублей, расходы — 150,9 млрд рублей.

К внебюджетным фондам относятся Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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