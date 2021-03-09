ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России до 2,7%

Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз по росту российской экономики в текущем году до 2,7%. При этом прогноз по росту ВВП на 2022 год улучшен до 2,6%.

В декабре 2020 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировала экономике РФ рост на 2,8% в 2021 году и на 2,2% в 2022 году. По оценке ОЭСР, в 2020 году российская экономика сократилась на 3,6%.

ОЭСР также пересмотрела в лучшую сторону прогноз по росту глобального ВВП. Если в декабре 2020 года организация ожидала рост мировой экономики в текущем году на 4,2%, то теперь - на 5,6%.

Как объясняется в докладе, улучшение прогноза связано с ростом активности во многих секторах на фоне частичной адаптации к карантинным ограничениям, государственным стимулированиям, в особенно в США, и эффективное развёртывание вакцинации. Как считает ОЭСР, мировой объём производства достигнет допандемического уровня к середине 2021 года, но всё будет зависеть от гонки между вакцинами и новыми штаммами коронавируса.

В 2022 году ОЭСР прогнозирует замедление роста глобального ВВП до 4%. В 2020 году, по оценке организации, мировая экономика сократилась на 3,4%.