Правительство РФ усилило контроль за потребительскими ценами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о контроле за потребительскими ценами. Это позволит системно анализировать ситуацию на рынке и оперативно принимать меры по сдерживанию цен, тем самым усилив контроль.

Основные товары и услуги распределены на группы, за которые отвечают определённые министерства. В частности, Министерство сельского хозяйства будет отслеживать динамику цен на 12 товаров, включая яйца, сахар, хлеб, табачные изделия, Министерство промышленности и торговли - 13, в том числе одежду, мебель, стройматериалы и персональные компьютеры.

Министерство здравоохранения будет следить за стоимостью медикаментов, Министерство просвещения - за услугами воспитания и общего образования, Министерство образования и науки - за услугами высшего образования. Министерству энергетики поручен мониторинг цен на бензин и дизель, Минцифры - услуг связи, Министерству строительства и ЖКХ - жилищно-коммунальных услуг.

Общую динамику будет оценивать Министерство экономического развития.