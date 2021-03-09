Верховный суд разъяснил, кто отвечает за списание социальных выплат

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ постановила, что в случае списания социальных выплат в счёт долга ответственность ложится на банк или судебных приставов. Кто из них будет отвечать за нарушение закона, зависит от даты списания.

Верховный суд рассматривал дело россиянки, у которой с осени 2013 года по 11 сентября 2014 года со счёта банк списал почти 75 тысяч рублей в пользу другой кредитной организации, сообщает "Российская газета". Причём на счету находились полученные от государства социальные выплаты: пенсия после потери кормильца, пособие на ребёнка и компенсация за проживание в зоне со льготным социально-экономическим статусом.

Согласно законодательству, социальные выплаты запрещено списывать в счёт погашения задолженности. Только закон не определяет, кто несёт ответственность за его нарушение.

Принимая решение по делу, Верховный суд определил, что ответственность за списание социальных выплат, произошедших до 1 июля 2014 года, несут судебные приставы. Если списание произошло после 1 июля 2014 года, то ответственность ложится на банк.