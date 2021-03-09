Прибыль "Ростелекома" в 2020 году увеличилась на 16%

По итогам 2020 года чистая прибыль ПАО "Ростелеком" составила 25,3 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные отчётности компании.

Выручка компании в прошлом году выросла на 15%, до 546,9 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 9%, до 362,2 млрд рублей. Объём капитальных вложений без учёта государственных программ подрос на 1,3%, до 107,1 млрд рублей.

Отдельно в IV квартале компания понесла убыток в размере 2,1 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с IV кварталом 2019 года. При этом выручка выросла на 23%, до 163 млрд рублей.

По словам финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина, даже в условиях пандемии коронавируса компания продемонстрировала уверенный рост основных финансовых показателей и перевыполнила прогноз намеченных на 2020 год целей. Он считает, что рост бизнеса продолжится и в 2021 году.

Напомним, в прошлом году Ростелеком стал единственным владельцем "Теле2". Для корректного сравнения финансовые показатели 2019 года были пересчитаны таким образом, как если покупка состоялась 1 января 2019 года.