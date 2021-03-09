В России вводится постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров РФ.
Мониторингом и прослеживанием динамики изменения цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.
"При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", — сообщают в пресс-службе правительства.
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