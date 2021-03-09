ЮMoney возобновил перевод платежей в адрес Aliexpress

С 5 марта 2020 года ЮMoney восстановил переводы в адрес Google, Aliexpress, Booking. com и ещё 42 международных компаний. Центробанк РФ частично снял ограничения, введённые в отношении платёжного сервиса 12 января текущего года.

Как пояснил представитель ЮMoney, входящего в экосистему ПАО "Сбербанк России", их клиенты снова могут оплачивать покупки с кошелька, сообщают "Известия". При этом сервис продолжает консультироваться с регулятором на предмет дальнейшего снятия ограничений.

Центробанк в январе 2021 года запретил ЮMoney в течение полугода проводить операции с иностранными компаниями. Месяцем ранее аналогичные ограничения были введены в отношении QIWI. Таким образом, регулятор, по мнению экспертов, борется с нелегальными казино, форекс-дилерами и букмекерами.

Поэтому в марте ЦБ снял ограничения с наиболее распространённых онлайн-сервисов и интернет-магазинов, которые соблюдают требования. Но так как опасность представляют в основном мелкие организации и компании, то регулятору приходится вводить запреты по всему рынку.