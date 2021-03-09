Решение ОПЕК+ поддержало цены на нефть

На выходных мировые цены на нефть марки Brent поднимались выше $71 за баррель из-за неожиданного решения ОПЕК+ сохранить условия соглашения о сокращении добычи на апрель. Для России, которая получила право увеличить производство нефти на 130 тысяч баррелей в день, это позволит обеспечить растущие сезонные потребности внутреннего рынка.

По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, такое решение ОПЕК+ позволит России увеличить производство при высоких ценах на нефть, тем самым увеличив налоговые поступления в бюджет, сообщает "Российская газета". Впрочем, большая часть дополнительных нефтегазовых доходов уйдёт в Фонд национального благосостояния (ФНБ), согласно бюджетному правилу.

Старший аналитик центра экономического прогнозирования АО "Газпромбанк" Ян Рудаковский считает, что решение ОПЕК+ поддержит цены в краткосрочном периоде на текущем уровне, что положительно повлияет на спрос иностранцев на российские гособлигации, тем самым способствуя укреплению рубля. При этом высокие цены на нефть напрямую не повлияют на валютный курс из-за бюджетного правила.