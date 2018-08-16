Турция сбросила госдолг США вслед за Россией и Китаем

Турция вслед за Российской Федерацией и Китайской народной республикой выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов Америки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какова доля России в государственном долге США. Так, на июнь 2018 года она составила 15 млрд рублей. Отметим, что российское правительство и вовсе хотело отказаться от вложений в американский госдолг.
Теперь же стало известно, что турецкое правительство за первое полугодие текущего года сократило свои вложения в американский госдолг практически наполовину. Теперь они составляют почти 30 млрд долларов.
Согласно данным Министерства финансов Соединённых Штатов Америки, в настоящее время на последнем, 31-ом месте списка крупнейших держателей гособлигаций США значатся Филиппины. Вложения островного государства из Юго-Восточной Азии составляют почти 32 млрд долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкое правительство заявило о полном и бесповоротном прекращении всяких отношений с американским правительством. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, всему виной действия США. Калын заявил, что Анкара все еще старается договориться с Вашингтоном, найти общий язык, но, отметил он, в правительстве США, по-видимому, в этом не очень заинтересованы.
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