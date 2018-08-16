Почему Россия не обнулила вложения в госдолг США

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки прокомментировало ситуацию с долей Российской Федерации в государственном долге страны. Так, согласно сообщению американского ведомства, доля эта с июня не изменилась.

По данным американского Минфина, Россия владеет портфелем госдолга США на 15 млрд долларов. Отметим, что в период с 2007 года российские вложения упали до минимума. Максимальные цифры же были зафиксированы в 2010 году, когда правительство РФ инвестировало в госдолг Соединенных Штатов Америки 176 млрд долларов.

Отметим, что недавно российское правительство заявило о том, что в ответ на новый пакет антироссийских санкций со стороны США планирует обнулить свои вложения. Однако, как следует из сообщения американского министерств финансов, этого на данный момент пока так и не произошло.

Любопытно, что те деньги, что Россия вывела из США, вложены в эту же страну. Но эксперты частного американского Совета по международным отношениям утверждают, что не напрямую, а через умные офшоры. Напрямую для России так поступать было бы довольно опасно — в любой момент американское правительство могло бы заморозить капитал.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация покинула список 33 крупнейших владельцев государственных облигаций Соединенных Штатов Америки. Согласно предоставленным данным, за апрель и май текущего года российские вложения сократились в несколько раз.

Фото: Fotodom. ru

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